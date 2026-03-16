Basra’daki Irak’ın en büyük enerji tesislerinden Mecnun Petrol Sahası, insansız hava araçlarının hedefi oldu.
Saldırının ayrıntıları hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Güvenlik kaynakları, olayın petrol üretimi ve bölgedeki enerji altyapısı açısından olası etkilerini araştırmaya başladı.
Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, enerji üretiminin normal seyrinde devam edip etmediğine dair incelemeler sürüyor.
Uzmanlar, Irak’taki enerji altyapısına yönelik İHA saldırılarının bölgesel gerilimi artırabileceği ve üretim üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulunuyor