İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çınar’ın, 30 Kasım 2024’te Bahçelievler’de bir kafeye düzenlenen saldırı ile 21 Mart 2025’te Şişli’deki Irak Konsolosluğu’na yönelik eylemde şüpheli olarak belirlendiği öğrenildi. GÜVENLİK GÜÇLERİNCE YAKALANDI Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Çınar’ın bir süredir Gürcistan’da cezaevinde bulunduğu belirtildi. Cezaevinden tahliye edilmesinin ardından 9 Eylül’de Ardahan’daki Türkgözü Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Çınar, sınırda güvenlik güçlerince yakalandı. HAKKINDAKİ DAVA İSTANBUL’DA DEVAM EDİYOR Çınar hakkında yapılan sorgulamada, “suç örgütü üyesi olma” suçlamasıyla açılan kamu davasının İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürdüğü tespit edildi. Sınır kapısındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Ali Çınar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çınar, kararın ardından cezaevine gönderildi.

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