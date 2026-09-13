Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, ülke basınına yaptığı açıklamada bölge güvenliğini yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

İHBAR VE İSTİHBARAT SONUCU RAMPAYA ULAŞILDI

İstihbarat ve emniyet birimlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, Suudi Arabistan'ın Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na yönelik gerçekleştirilen saldırılarda kullanılan bir insansız hava aracı (İHA) fırlatma rampası ele geçirildi.

SUUDİ ARABİSTAN İLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI SÜRÜYOR

Saldırıyı gerçekleştiren faillerin ve arkasındaki yapıların tespit edilmesi amacıyla uzman ekiplerin rampa üzerindeki teknik incelemelerini sürdürdüğünü belirten Numan, Suudi Arabistan makamlarıyla anlık istihbarat paylaşımının devam ettiğini kaydetti.

"TOPRAKLARIMIZIN BAŞKA BİR ÜLKEYİ HEDEF ALMASINA İZİN VERMEYİZ"

Irak'ın güvenlik politikasına dair net mesajlar veren Numan, şu ifadeleri kullandı: