Irak Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre el-Zaidi, Bağdat'ta ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Brad Cooper ile bir araya geldi. Uluslararası basında yer alan haberlere göre görüşmede, koalisyonun askeri misyonunun sona erdirilmesine ilişkin daha önce varılan mutabakat yeniden teyit edildi.

'1 EKİM YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAK'

El-Zaidi, 1 Ekim'in Irak açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirterek, bu tarihten itibaren ülkenin yabancı askeri varlığından arındırılacağını ve toprakları üzerindeki ulusal egemenliğini tam olarak uygulayacağını söyledi.

“SİLAHLARIN KONTROLÜ DEVLETTE OLMALI”

Irak Başbakanı görüşmede ülkesindeki silahların yalnızca yasalara uygun şekilde devlet otoritesinin kontrolünde bulunması gerektiğini de vurguladı.

'İSTİKRARIN SAĞLANMASINA KATKIDA BULUNACAK

Bu durumun Irak'ın egemenliğinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi açısından temel bir şart olduğunu belirten el-Zaidi, silahların devlet kontrolünde olmasının ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.