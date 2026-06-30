Irak’ta hükümet, yolsuzlukla mücadele kapsamında son yılların en geniş çaplı operasyonlarından birini yürütüyor. Devlet kurumlarında yürütülen soruşturmalarda çok sayıda üst düzey isim hakkında işlem yapılırken, gözaltı sayısının da arttığı bildirildi. İddiaya göre Milletvekili Hind El-Abbasi'nin evinde yapılan aramada 57 milyon dolar nakit para ve 27 kilogram saf altın ele geçirildi. Operasyonda ayrıca altından yapılmış iç çamaşırı bulunduğu ifade edildi. 67 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Soruşturma kapsamında aralarında milletvekilleri ve bürokratların da bulunduğu 67 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonun, kamu kaynaklarının kötüye kullanılması ve yolsuzluk iddialarına yönelik yürütülen geniş çaplı incelemenin parçası olduğu ifade edildi.

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