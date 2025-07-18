Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit harekâtı bölgesinde tespit edilen 33 odalı mağarada bulunan silah ve mühimmatlar çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Ele geçirilen silahlar arasında 53 adet ABD yapımı M-16, A-4 ile kalaşnikof, geri tepmesiz, top, 5 adet hava savunma silahı Doçka uçaksavar, 9 adet Dragunov keskin nişancı suikast silahı, M-1 keskin nişancı tüfeği, M-79 tanksavar, zırhlı personel taşıyıcılarına karşı kullanılan Law silahı, 7 adet Konkurs tanksavar silahı, 5 adet AT-4 yeni nesil güdümlü tanksavar silahı, 6 adet SA-7 hava savunma füzesi, 1.82 milimetrelik havan topu ve 14 mühimmatı, 3 adet 60 milimetrelik havan, 2 adet 107 milimetre Katyuşa füzesi, 3 adet 40 milimetrelik 67sı bomba atar ve 66 mühimmatı, Uzi makineli tabanca, 10 adet RPG-7 roketatar, 5 adet Biksi makineli tüfek, 55 adet el bombası, 77 anti personel mayın, 100 kilo uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ve bu silahlara ait yüklü miktarda şarjör, mermi ve mühimmatlar ele geçirildi.

SÖZDE YARDIM SİLAHLARI

Silahların balistik incelemesi yapıldı. İsveç menşeli AT-4 füzeleri ile ABD menşeli bazı M-16 piyade tüfeklerinin Suriye’de Barış Pınarı harekatı, Zeytin Dalı harekatı ve Fırat Kalkanı harekatında SDG-YPG’li teröristlerden ele geçirilen silahlarla aynı seri ve kafileden olduğu anlaşıldı. Silahların, Suriye’deki SDG-YPG’ye IŞİD’le mücadele adı altında gönderilen sözde yardım silahlarından olduğu belirlendi.

Türkiye içinde de aynı silahlar ele geçirilmişti

PKK’nın sığınak ve mağaralarda ele geçirilen birçok ağır silah ve füzenin yine Suriye’ye gönderilen ABD’nin yardım silahları olduğu tespit edilmişti. PKK bu tespitin önüne geçebilmek için silah ve mühimmatların üzerindeki seri kafile numaralarını beyaz ve kırmızı renkli yağlı boya ile boyayarak silahların SDG’den PKK’ya gönderildiğini gizlemeye çalışmıştı.