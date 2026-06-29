Irak hükümeti, İran'ın talebi üzerine Ayetullah Ali Hamaney için ülkede cenaze töreni düzenlenmesine onay verdi. Irak resmi haber ajansı İNA'nın aktardığına göre, Bağdat yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda törenler, Şiiler açısından büyük dini öneme sahip olan Necef ve Kerbela kentlerinde gerçekleştirilecek.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, İran makamlarının başvurusunun kabul edildiğini belirterek, anma programının 8 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı. Törenlere Iraklı yetkililerin yanı sıra bölgeden çok sayıda dini lider ve ziyaretçinin katılması bekleniyor.

İran devlet medyası daha önce Hamaney için düzenlenecek cenaze programının Temmuz ayının ilk haftasında Tahran, Kum ve Meşhed şehirlerinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Irak'taki törenlerin ise bu programın uluslararası ayağını oluşturacağı ifade ediliyor.