Irak Savunma Bakanlığı, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin Kerkük dahil ülkenin tüm vilayetlerinde askeri birliklerin konuşlandırılmasına ilişkin talimatını uygulamaya hazır olduğunu bildirdi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Zeydi'nin birliklerin konuşlandırılmasının yanı sıra çeşitli bölgelerin kontrol altına alınması yönünde de talimat verdiğini belirtti. PETROL KAÇAKÇILIĞI GÜZERGAHLARINA KAPATMA TALİMATI Resul, başbakanın ortak görevli tugaylara, petrol kaçakçılığı güzergahları olarak belirlenen stabilize yolların kapatılması talimatını da verdiğini aktardı. Kerkük'te bulunan Irak ordusu birliklerinin, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Zeydi'nin emir ve talimatlarını uyguladığını kaydeden Resul, Savunma Bakanlığının kendisine verilen görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı.

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