ABD dünden beri İran savaşındaki en ağır kayıplarını veriyor. İran güçleri 24 saatte ABD'nin 6 ayrı hava aracını vurdu, 3 hava aracını kullanılamaz hale getirdi.

Dün F-15E uçağının İran üzerinde düşürülmesiyle başlayan kayıplar silsilesi sonucunda bir yakın destek uçağı A-10 Warthog da Hürmüz Boğazı üzerinde vuruldu ve Kuveyt'e düştü.

A-10 Warthog'un vurulduğu an

ABD'nin zaiyatı bununla sınırlı kalmadı. Kayıp F-15E pilotlarını arayan 2 adet HH-60W helikopteri tüfekler tarafından vurulunca aracın içindeki mürettebat yaralandı. Bir pilot kurtarılırken, bir pilot ise hala kayıp.

Kuveyt'de ise bir CH-47 Chinook tipi kargo ve asker nakliye helikopteri İran İHA'sı tarafından vuruldu ve kullanılamaz hale geldi.

İHA'nın hedef aldığı Kuveyt'deki CH-47 Chinook

Bu 24 saat içerisinde bir ABD F-16'sı da Kuveyt'e acil iniş yaptı. Bir 'arıza' sebebiyle iniş yapan uçağın durumu bilinmiyor. ABD'nin 2 adet KC-135 yakıt ikmal uçağı da acil durum çağrısı yaptı.

ABD, savaşın başından beri belgelenen en ağır askeri zaiyatını verdi. Bu esnada İranlı aşiretler ve askerler hala kayıp F-15E pilotunu arıyor.