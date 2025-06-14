İsrail ile İran arasındaki gerilim her geçen saat artıyor. İranlı yetkililer İsrail'e yönelik yapılacak hamleleri engellemeye çalışacak ülkeleri de uyardı.

İranlı yetkililer, İsrail'e destek vermesi halinde ABD, İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu ve Körfez’deki askeri üslerinin ve gemilerinin vurulacağını söyledi.

ABD İLE MASAYA OTURACAKLAR MI?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in saldırısına rağmen ABD ile bir sonraki müzakere turuna katılıp katılmayacakları konusunda açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Sözcüsü Bekayi konuya ilişkin olarak, "Karşı tarafın attığı adım, fiilen müzakere ve diyaloğu anlamsız hâle getirdi. Aynı anda hem müzakere ve anlaşmaya varmak için çaba sarf ettiğinizi iddia edip, hem de bir ırkçı rejimin ülkemizin toprak bütünlüğüne saldırmasına göz yummanız mümkün değildir" dedi.

İNGİLTERE DE İSRAİL'E DESTEĞİNİ AÇIKLADI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Mertz ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Bloomberg'e verdiği röportajda, "Uzun zamandır İran'ın nükleer programı konusunda endişeliyiz ve İsrail'in meşru müdafaa hakkını tam olarak tanıyoruz" dedi.