Irak Havayolları, Tunus'un güneyindeki Tozeur-Nefta Uluslararası Havalimanı'nda 35 yıldır bekleyen 2 yolcu uçağını satışa çıkarma kararı aldı. Irak Ulaştırma Bakanlığına bağlı şirket tarafından duyurulan satış kapsamında, her 2 uçak için ayrı ayrı ya da birlikte teklif verilebilecek. Uçakların toplam satış bedeli ise 1,8 milyon dolar olarak belirlendi.

Karar, Irak Başbakanlık Ofisi'nin 27 Şubat 2025'te verdiği yetkinin ardından, ülke dışında bulunan uçakların elden çıkarılması amacıyla atılan adımların bir parçası olarak hayata geçirildi. Tunus merkezli Tunisie Numérique'nin haberine göre satış, ilgili şirketlerin yanı sıra bireysel alıcılara da açık olacak.

2 UÇAK DA 1982 YILINDA ÜRETİLDİ

Satışa çıkarılan uçaklardan biri YI-AGP tescil numaralı Boeing 747-200, diğeri ise YI-ALM tescil numaralı Boeing 747SP modeli. Her 2 uçak da 1982 yılında üretildi ve Pratt & Whitney JT9D tipi motorlarla donatıldı.

Uçaklardan Boeing 747SP'nin Saddam Hüseyin yönetimi tarafından kullanıldığı da bildiriliyor. Bu ayrıntı, satışa çıkarılan uçakların geçmişine ayrı bir önem kazandırıyor.

35 YILDIR TUNUS'TA BEKLİYORLAR

2 uçağın Tunus'ta mahsur kalmasının geçmişi, 1991 Körfez Savaşı'na dayanıyor. Irak'ın Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından başlayan savaş öncesinde, ülkenin hava filosundaki bazı uçaklar askeri saldırılardan korunmaları amacıyla yurt dışına gönderildi. Bu kapsamda Tunus'a götürülen 2 Boeing 747 de Tozeur-Nefta Havalimanı'na indirildi.

Ancak savaşın ardından uçaklar Irak'a geri döndürülemedi. Uluslararası yaptırımlar, mali anlaşmazlıklar ve giderek artan havaalanı park ücretleri, uçakların ülkelerine dönüşünü engelledi. Böylece iki yolcu uçağı, aradan geçen 35 yıla rağmen Tunus'ta kaldı.

Uçakların uzun süre havalimanında tutulması Irak'a ciddi bir mali yük de getirdi. Havacılık sektörü kaynaklarına göre Bağdat yönetimi, 2020 yılında biriken park ücretleri ve diğer masraflar için Tunus'a yaklaşık 5,4 milyon dolar ödeme yaptı. Ancak bu ödeme de uçakların havalimanından ayrılmasını sağlamadı.

Irak daha önce de uçakları satmayı denedi. 2023 yılında düzenlenen satış girişiminde her bir uçak için yaklaşık 494 bin dolar değer biçilmişti. Yeni satışta ise bu tutar 900 bin dolara yükseltildi.

ALICILARIN ÖDEMESİ GEREKEN EK MASRAFLAR VAR

Satış şartlarına göre ihaleye katılmak isteyenlerin, her bir uçak için belirlenen bedelin yüzde 20'si oranında mali güvence sunması gerekiyor. Buna göre alıcıların tek uçak için 180 bin dolar, iki uçak içinse toplam 360 bin dolar teminat yatırması isteniyor. Başvuru sahiplerinin ayrıca yasal yeterliliklerini gösteren belgeleri sunmaları gerekiyor.

İhaleyi kazanan alıcılar, satın alma bedelinin yüzde 2'si oranında hizmet bedeli ödeyecek. Reklam giderleri de alıcının sorumluluğunda olacak. Bu kapsamda iki uçağın ilan edilen değer üzerinden satın alınması, hizmet bedelleriyle birlikte toplam 1 milyon 836 bin dolara ulaşacak. Nakliye, gümrük vergileri ve diğer olası masraflar ise bu tutara dahil değil.

Irak Havayolları, uçakların mevcut durumlarıyla ve bulundukları yerde, herhangi bir teknik garanti verilmeden satılacağını açıkladı. Bu nedenle uçakları satın alacak kişi veya şirketler, mülkiyet devrinin yanı sıra gümrük işlemleri, nakliye ve havaalanında oluşabilecek park ücretlerini de üstlenecek.

SATIŞ SÜRECİ 21 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Irak Havayolları'nın duyurusuna göre Tunus'taki Irak Büyükelçiliği bünyesinde oluşturulan komite, satış sürecini 21 Aralık 2026 ile 5 Ocak 2027 tarihleri arasında yürütecek.

İlk 10 gün boyunca hafta içi Tunus saatiyle 10.00-13.00 arasında teklif ve sorular kabul edilecek. Komite, başvuruları inceleyip teklifleri değerlendirdikten sonra ihaleyi kazananları belirleyecek.

Kazanan alıcılara ödemeyi tamamlamaları için beş gün süre tanınacak. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde teminatın kaybedilmesi ve satışın iptal edilmesi söz konusu olabilecek.

Satış işlemi, komitenin hazırlayacağı raporun Irak Ulaştırma Bakanı tarafından onaylanmasının ardından kesinleşecek. Böylece 35 yıldır Tunus'ta bekleyen iki uçağın geleceği de belirlenmiş olacak.