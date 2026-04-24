Tahran’daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı Cumartesi günü kapılarını tekrar dünyaya açıyor.

Savaş sebebiyle durdurulan dış hat operasyonları kapsamında ilk uçuşlar İstanbul ve Maskat yönüne gerçekleştirilecek.

Havalimanı Şehri CEO’su Ramin Kaşef Azar tüm sistemlerin hazır olduğunu duyurdu ve “Havalimanındaki bütün altyapı ve navigasyon sistemleri şu an eksiksiz şekilde çalışıyor ve seferlerin güvenle icrası için önümüzde hiçbir sorun teşkil etmiyor” diye ekledi.

Şubat ayı sonunda başlayan askeri gerilimin ardından gelen bu karar Pakistan’ın arabuluculuğunda 8 Nisan tarihinde sağlanan ateşkesin bir sonucu olarak görülüyor.

NEREDEYSE TAMAMEN KAPALIYDI

Ateşkes öncesi sadece kargo trafiğine açık olan havalimanında yabancı hava yolu şirketlerinin de geri dönüşüyle birlikte yolcu trafiğinin eski ritmine kavuşması planlanıyor.

Ülkenin ulusal havayolu şirketi Iran Air iç hat uçuşlarını zaten hafta başında Tahran ile Meşhed hattıyla başlatmıştı.

Havacılık sektöründeki bu canlanma devam ederken diplomatik arenada ise ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları büyük bir dikkatle takip ediliyor.

Trump ateşkesin devamı için İran tarafının somut bir adım atması gerektiğini vurgulayarak “Pakistan’dan gelen talep üzerine İran yönetimi bize derli toplu ve birleşik bir teklif sunana kadar mevcut ateşkes kararı yerinde kalmaya devam edecektir” dedi.

Bölgedeki hava trafiği 28 Şubat’tan bu yana ilk kez bu kadar kapsamlı bir geri dönüşe sahne olurken yetkililer yeni rotalar için izinlerin yolcu talebindeki artışa paralel olarak kademeli bir şekilde dağıtılacağını duyurdu.