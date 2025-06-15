İsrail'le İran arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle başta İran olmak üzere Irak, Suriye ve Ürdün hava sahaları uçuşlara kapatıldı.

Hava sahasında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle seferler iptal edildi. Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından hava yolunu kullanamayan İranlılar, kara yoluyla ülkelerine dönmeye karar verdi.

Otogarlarda yoğunluk yaşanırken, turizm şirketlerinin önünden de birden fazla otobüs yola çıktı. İran'a gitmek üzere yola çıkan otobüslerin doluluk oranının arttığı belirtildi. Bazı İranlılar valizleriyle turizm şirketlerine ait ofislerin önünde beklerken firmalar talebi karşılayabilmek için ek sefer koydu.

Ayrıca yurt dışından gelen bazı yolcular da Türkiye'den İran'a otobüsle gidiyor.

'BİLET SIKINTISI VAR, BULAMAYANLAR ERTESİ GÜNÜ BEKLİYOR'

Otobüs şoförü Ömer Sağdıç, “Daha önce İran'dan Türkiye'ye yoğunluk olurdu. Şimdi memleketlerine geri dönüyorlar, savaştan dolayı yoğunluk oldu. Ailelerini merak edenler var. Bildiğim kadarıyla bizim arabalar dolu gidiyor, ek seferler var. Uçak seferleri iptal olmuş, genellikle otobüsü tercih ediyorlar. Bilet sıkıntısı var, bulamayanlar ertesi günü bekliyor veya başka bir zamana alıyorlar" ifadelerine yer verdi.

'AİLELERİNİ MERAK EDİYORLAR'

Turizm şirketi çalışanı Eyüp Ezati, “Hava yolu seferleri iptal olduğu için bütün uçakla gidecekler, bileti olan olmayan dahil, bütün vatandaşlar mecburen kara yoluyla gitmek zorunda kaldı. Bu yoğunluk ondan dolayı oldu. İranla İsrail savaşı nedeniyle ailelerini merak ediyorlar. İran’da internet yavaş olduğu için haber alamıyorlar. Türkiye’de yaşayan İran vatandaşları ve yurt dışından gelenler de var. Onlar da aracın içinde, onlar da İran’a gidiyorlar" dedi.