ABD'nin Başkanı Donald Trump, son dönemlerde İran'a karşı ifadelerine yeniden sertleştirdi. Seçim öncesi oy oranlarını dibe çeken savaş, Trump'ın öfkesini artırdı.

İran'a bir çıkartma yapılacağı, hatta ülkeye karşı nükleer silahın kullanılacığı iddia edilse de, Trump bu söylentileri reddetti ve bunlara ihtiyaç duymadığını söyledi.

Zira Trump, "bombaların anası" olarak bilinen 10 tonluk GBU-43/B isimli bombaya sahip olduklarını vurguladı.

Perşembe günü sağcı Amerikan haber sitesi Newsmax tarafından yayınlanan bir röportajda Trump, nükleer silah kullanmayı planlamadığını ima ederken, aynı zamanda yıkıcı hava silahı olan GBU-43/B'nin “nükleer olmadığını” da açıkladı.

Trump, 1 tondan daha ağır olan bombaların İran'ın nükleer tesislerine karşı kullanılabileceğini ifade etti, daha önce kullandıklarını da hatırlattı.

Ancak Trump'ın söylemeyi eksik ettiği şey, bu bombalardan kaç tane olduğu.

Zira Stratejik ve Uluslararası Araştırmala Merkez (Center for Strategic and International Studies / CSIS) yazısına göre ABD'de bu bombalardan yaklaşık 10 tane var. Daha büyük versiyonlarından ise 10 taneden daha az var.

ABD'NİN ELİNDE BOMBA KALMADI

CSIS araştırmasına göre İran'ın Fordo ve Natanz nükleer tesislerine karşı 14 adet, 13 tonluj GBU-57 Massive Ordnance Penetrator tipi mühimmat kullanmasının ardından elinde kalan ağır sığınak delici bomba sayısının tek haneli seviyelere düştüğü tahmin ediliyor.

GB-43/B tipi bombalardan ise yaklaşık 10 tane kalmış durumda. Bu bombalar, İran'ın Kazma Dağı'ndaki tesisine hasar vermişti. Ancak uzmanlar tesisin yok edilemediğini vurguladı.

Bu mühimmatların yerine yenilerinin üretilip teslim edilmesinin birkaç yıl sürebileceği belirtildi.

1 tondan daha hafif sığınak delicilerin stoklarının güçlü kalmasına karşın daha ağır silahlarda envanterlerde kıtlık mevcut.

Bu tabloda ABD'nin önerilen 2027 savunma bütçesinde konvansiyonel sığınak delici mühimmatlar için 429 milyon dolar talep edildi.

Söz konusu meblağ, önceki on yıllık dönemde kaydedilen yıllık ortalama 123 milyon dolarlık bütçenin belirgin şekilde üzerinde bulunuyor.

SIĞINAK DELİCİ NEDİR?

ABD Savunma Bakanlığı tarafından "sert ve derine gömülü hedefler" (HDBT) olarak adlandırılan noktalara yönelik geliştirilen silahlar, askeri terminolojide "sığınak delici" (Bunker Buster) olarak nitelendiriliyor.

Hasımlarının genellikle en değerli varlıklarından oluşan bu tür hedeflerin sayısı, ülkelerin ve devlet dışı aktörlerin ABD'nin hassas güdümlü mühimmatlarına karşı korunma arayışıyla birlikte artış gösteriyor.

ABD'nin mevcut sığınak delici envanteri farklı koşullara yanıt vermek üzere üç ana kategoriden oluşuyor.

B83-1 ve B61-11 haricindeki tüm bu mühimmatlar hedeflerini vurmak için hassas güdüm teknolojisini kullanabiliyor.

Envanterdeki sığınak delicilerin büyük bölümünü, lazer veya GPS güdüm kitleri takılarak GBU formatına dönüştürülebilen havadan atılan bombalar (BLU) oluşturuyor.

Bu bombalar standart mühimmatlara kıyasla çok daha ağır gövdelere ve daha küçük patlayıcı yüklere sahip bulunuyor.

Irak ve Afganistan savaşları sırasında geliştirilen menzil dışı fırlatılabilen delici bomba cinsleri arasından günümüzde yalnızca Donanma'ya ait JSOW-C sistemi envanterde yer alıyor.

Ayrıca, özel olarak tasarlanmış konvansiyonel mühimmatların dahi imha edemediği derin hedeflerin varlığı nedeniyle nükleer silahlar da bir seçenek olarak envanterde tutuluyor.