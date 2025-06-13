İsrail, gece yarısı başlattığı saldırılar ile İran'ın başkenti Tahran'daki çok sayıda binayı hedef aldı.



Vurulan yapıların büyük bölümü yerleşim yerlerinde bulunurken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini duyurarak "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor." ifadesini kullandı.



ALTIN TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE FIRLADI



ABD'nin Orta Doğu'daki elçilik personellerini tasfiye etmesinin ardından diken üzerinde bekleyen piyasalar, saldırı haberiyle birlikte büyük bir çalkantı yaşadı. Ons altın saldırı sonrası 3 bin 427 doları aşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.

'ÇATIŞMALAR HAFTALARCA SÜREBİLİR'



Bölgedeki kaynaklar saldırıların tek gecelik olmadığı ve günlerce sürmesinin beklendiğini aktarırken, İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı. İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyulurken İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da bazı bölgelere saldırı düzenlediğini bildirdi.



İsrail Ordu Radyosu, yayınladığı duyuru ile "İkinci İsrail saldırısı başladı. Çatışmalar haftalarca sürebilir" dedi.





