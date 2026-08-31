ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), pazar günü Hürmüz Boğazı'ndaki Larak Adası'na saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu İran Devrim Muhafızları'na ait iki İran roket fırlatıcısının vurulduğunu duyurdu.

Bu saldırı, ABD'nin 'Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların tamamen temizlendiğini' duyurmsanın ardından geldi. Trump, yeni mayınların döşenmesine müsaade etmeyeceklerini ekledi.

İran ise anında karşılık verdi. Ürdün ve BAE'deki ABD üslerine füzeler fırlatan Devrim Muhafızları ABD'ye meydan okudu. İran'an açıklamalar peş peşe geldi.

Devrim Muhafızları aynı akşam Ürdün'deki ABD üssünün vurulduğunu, bir ticari geminin mayınlara çarparak kullanımaz hale geldiğini açıkladı. BAE'deki üslere de saldırı gerçekleşti.

Dahası, saldırı sırasında görev yapan 30 milyon dolar değerindeki bir MQ-9 Reaper İHA'sının da vurulduğunu ve Basra körfezine düştüğünü duyurdu.

İran'ın bu sert karşılığı, kinetik savaştan ekonomik savaşa dönmeye çalışan ABD'yi pişman etmiş olabilir. ABD basını WSJ, tam olarak bu olasılığa değindi.

ABD'NİN FELAKET SENARYOSU

The Wall Street Journal'a göre Trump yönetimi, füze savunma sistemlerinin stoklarını tüketmemek adına büyük ölçekli çatışmalardan kaçınmaya çalışıyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçtiğimiz hafta İran rejimini izole etmeyi amaçlayan "Ekonomik Cüzzamlı Operasyonu" adlı yeni bir kampanya duyurmuştu

Bessent, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Eğer maksimum ekonomik baskı uyguluyorsak, bu muhtemelen büyük ölçekli kinetik bir yeniden başlangıç olmayacağı anlamına gelir" ifadelerini kullanmıştı.

ABD, askeri saldırılara hazır olduğunu her fırsatta dile getirse de ABD'nin tükenen füze stokları Rusya ve Çin gibi büyük rakiplerinin iştahını kabarttı.

Rusya'nın Avrupa ülkelerine bir saldırı planladığı iddiası üzerine CIA direktörü John Ratcliffe, Moskova'ya sürpriz bir ziyarette bulundu ve Kremlin'i uyardı.

Batı istihbaratına göre bu plan, Rusya'nın tükenen ABD füze stoklarını fırsat bilerek 'NATO'nun kararlılığını denemesi' fikriyle gündeme geldi.

Çin'in de bölgede güçlenmesi üzerine ABD, İran'daki savaşı ekonomik bir boyuta taşımak zorunda kaldı. Ancak İran, ABD'nin dayattığı cepheleri kabul etmeyebilir.

İRAN'IN ELİ TETİKTE

Ekonomisi son derece zayıflayan ancak askeri olarak gücünü korumayı başaran İran, ekonomik olarak kemer sıkmaya başladı bile.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonunda katıldığı programda İranlılara evden çalışma talimatı verdi. Pezeşkiyan, "kullandığımız gazdan, eletrikte, petroldan feragat edeceğiz. Maaşlar düşmeyecek, işsiz kalmayacağız" diye konuştu.

Ancak ABD hükümetindeki mevcut ve eski yetkililer, ekonomik savaşın sonuç vermeye başlaması halinde İran'ın askeri misillemede bulunabileceğinden ve çatışmaların geniş çaplı olarak yeniden alevlenebileceğinden endişe ediyor.

Son saldırılar İran'lı yetkililerin şimdiden sert açıklamalar yapmasına neden oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhebi, tehditlere başladı.

ABD saldırısını "Trump yönetiminin stratejik ve ölümcül bir hatası" olarak niteledi ve "ağır sonuçları olacak" diye uyardı.

Nitekim saldırıdan sonra haftayı varil fiyatını 88 dolarla kapatan Brent petrolün fiyatı 90,69 dolara yükseldi.

ABD'NİN PLANI NE?

Tahran yönetimi için kilit bir askeri ve seyrüsefer kontrol noktası olan Larak Adası, Devrim Muhafızları tarafından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini izlemek amacıyla kullanılıyor.

İran'ın ticari gemilere yönelik saldırıları boğazdan geçen trafiği ciddi oranda azaltırken, ABD yönetimi İran limanlarına abluka uygulayarak rejim üzerinde boğazı açması ve nükleer programında taviz vermesi için baskı oluşturmayı hedefliyor.

Cumartesi günü Umman yakınlarında boğaza giren bir tanker, İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) raporlarına göre bir roket veya füzeyle vuruldu.

Yüksek petrol fiyatları ve tükenen stoklar arasında kalan ABD, şimdi İran'a karşı yeni stratejisini korumak için sınav verecek.