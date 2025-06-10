İran'ın başkenti Tehran'da konulan köpek gezdirme yasağı, aslında 2019 yılında kararlaştırılmıştı. Ancak şimdi bu korkunç yasağın boyutu büyük oranda genişletiliyor.

Köpek gezdirme hem de araç içinde köpek bulundurma yasakları, halk sağlığı ve güvenlik gerekçesiyle yeniden konuldu. Bundan böyle İran'daki 20 şehirde köpek gezdirmek yasaklanacak.

Meşhed Başsavcısı Muhammed Hüseyin Dorudi, “Köpek gezdirmek açık bir suçtur” diyerek yasağın altını çizdi. Daha önce uygulanmaya hayvan düşmanı yasa, şimdi sert bir tutumla uygulanacak.

FETVA ÇIKARMIŞTI, YASASI GELDİ

İran’da köpek sahibi olmak yalnızca kamusal alan düzenlemesi olarak değil, aynı zamanda kültürel bir mesele olarak da görülüyor.

İran, bu yasağın sebebi olarak İslam’a göre köpeklerin necis, yani pis hayvan, olarak kabul edilmesine bağlıyor.

Ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, köpek tüyü ya da salyasının değdiği bir yeri veya kıyafetin abdesti bozduğunu söylemişti.

Hamaney’in yayımladığı fetvada “Köpek tüyü olan kıyafetle namaz geçerli değildir” ifadesi yer almıştı.

'UYGULANAMAZ BİR YASAK'

Tehran’da görev yapan veteriner Damun Ensari, The New York Times'a verdiği demeçte bu adımı vatandaşların yaşam biçimini denetlemeye yönelik mevsimlik bir kampanya olarak gördüğünü söyledi.

Ensari, “Her yaz vatandaşların yaşam tarzını hedef alan yeni planlar çıkar” sözleriye, bu yıl odak noktasının köpekler olduğunu söyledi.

Ona göre, milyonlarca evcil hayvanın bulunduğu ülkede, yetkililer ne yaparsa yapsın bu yasağı geniş çapta uygulayamaz.

Ensari, “Evcil hayvanlar, dindar aileler dahil olmak üzere, birçok İranlı için artık ailenin bir parçası” dedi.