İran müzakere ekibine yakın bir kaynak Salı günü Mehr News'e yaptığı açıklamada, İran'ın iki ülke arasındaki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan ABD ile önerilen nihai anlaşmaya henüz yanıt vermediğini ve nihai metin üzerindeki görüşmelerin Tahran'da devam ettiğini söyledi.

Kaynak, İran'ın ABD'nin geçmişteki taahhütlerini yerine getirmemesi ve uzun süredir devam eden güvensizlik nedeniyle öneriyi temkinli bir şekilde incelediğini belirtti.

Kaynak, “Geçmiş deneyimlere dayanarak İran, somut ve gerçek faydalar arıyor” dedi.

ABD Başkanı daha önce İran'daki nükleer görüşmeleri erteleyen ancak Hürmüz Boğazı'nın açılmasını öngören bir anlaşma zaptını revize ederek İran'a geri göndermişti.

Revize edilen anlaşma zaptında İran'ın nükleer silah elde etmeme taahhüdü, ülkenin zenginleştirilmiş uranyamunun imha edilmesi gibi maddeler yer aldı.

Ayrıca İran'ın milyarlarca dolar değerinde dondurulmuş varlıklarının blokajının kaldırılması da barış sonrasına ertelendi.

ABD Başkanı, bugün yaptığı açıklamada "İran'da bir barış, askeri zafer kadar değerli olabilir" yorumunu yaptı.