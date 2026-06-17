İsrail devlet televizyonu KAN'a göre İsrail, İran ve ABD arasındaki barışın fay hattına dönüşen Lübnan'daki askeri faaliyetlerini sürdürmeye hazırlanıyor.

Siyasi makamlardan gelecek karar ve talimatlara bağlı olarak ordunun bölgede kalmaya hazır olduğu vurgulandı.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen askeri unsurların her türlü senaryoya karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Anlaşma zeminine rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik askeri operasyonlarının devam ettiği bildirildi. İran ise İsrail'in eylemlerini eli tetikte, dikkatle izliyor.

İRAN'DAN NET UYARI

İran Devrim Muhafızları, İsrail ordusunu Lübnan'a düzenleyecekleri olası bir saldırıya karşı uyardı. Böyle bir hamlenin barışın sonu olacağını vurguladı.

Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Washington yönetiminin Lübnan'a karşı yürütülen saldırıları durdurmakla yükümlü olduğunu savunan Azizi, "Herhangi bir ihlal, kararlı ve ezici bir yanıtla karşılaşacaktır." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Azizi, İran'ın gösterdiği direncin ABD'yi stratejik bir dönüşüme ve Tahran'ın şartlarını kabul etmeye zorladığını söyledi.

ATEŞKESİN FAY HATTI LÜBNAN

Bölgede kalıcı barışın sağlanması amacıyla ABD arabuluculuğunda yürütülen diplomatik temaslar kapsamında daha önce çeşitli ateşkes kararları alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurdu.

Ardından 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler neticesinde ateşkesin 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılması kararlaştırıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırılarını 2 Mart tarihinde başlatmış ve bu süreçte ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etti.

Son olarak Washington'da yapılan 4. tur görüşmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 Haziran'da Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata varıldığını ilan etti.

Ancak Hizbullah, bu şartlı ateşkes teklifini reddettiğini açıkladı ve uzlaşı duyurularına rağmen sahada saldırılar durmadı.

Saldırıların başlamasından bu yana Lübnan genelinde büyük bir insani kriz yaşanırken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise 2 Mart'tan itibaren düzenlenen İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 826'ya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.