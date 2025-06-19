Ortadoğu'da 13 Haziran'da İsrail'in düzenlediği harekatla başlayan çatışmalar bugün de devam etti.

Yedinci günde de gerilim tırmanırken diplomaside de gelişmeler yaşandığı bildirildi.

Reuters'a konuşan üç diplomat, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, krize diplomatik bir çözüm bulmak amacıyla birkaç kez telefonda görüştüklerini aktardı.

Diplomatlara göre Arakçi, İsrail'in saldırıları durdurmadığı sürece Tahran'ın müzakerelere dönmeyeceğini söyledi.

Diplomatlar görüşmelerde ABD'nin Mayıs sonunda İran'a sunduğu ve İran dışında uranyum zenginleştirecek bölgesel bir konsorsiyum kurulmasını öngören teklifin de kısa bir süre tartışıldığını, ancak Tahran'ın bu teklifi şimdiye kadar reddettiğini söyledi.

Tahran'a yakın bölgesel bir diplomat, Arakçi'nin Witkoff'a Washington'un İsrail'e savaşı sona erdirmesi için baskı yapması halinde Tahran'ın "nükleer meselede esneklik gösterebileceğini" söylediğini aktardı.

Avrupalı bir diplomat ise şunları söyledi:

"Arakçi Witkoff'a İran'ın nükleer görüşmelere geri dönmeye hazır olduğunu ancak İsrail bombalamaya devam ederse bunu yapamayacağını söyledi."

ABD'li ve İranlı yetkililer Reuters'in konuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Bu haftaki telefon görüşmeleri, ikilinin müzakerelere başladığı Nisan ayından bu yana gerçekleştirdikleri en kapsamlı doğrudan görüşmeler oldu.