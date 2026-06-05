İran Deniz Kuvvetleri Umman Denizi'nde ABD destroyerlerine karşı Kadir füzeleri ve Şahid Dana insansız hava araçları ile uyarı ateşi açtığını duyurdu.

İran Devlet Basını Tasnim'e göre Bu hamle sonrasında DDG-103 ve DDG-87 borda numaralı ABD savaş gemileri bölgeden ayrılarak Hint Okyanusu istikametine doğru ilerledi.

Devlet televizyonu IRIB amfibi hücum helikopter gemisi USS Tripoli'nin de bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını iddia etti.

İran devlet televizyonu tarafından paylaşılan uydu görüntülerinde ABD filosunun İran saldırısı ardından dağıldığını gösteren görüntüler yayınladı. Görüntüler teyit edilmedi.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri saldırıdan sonra bölgedeki ticari gemilere yeni bir mesaj gönderdi.

Yapılan açıklamada yakıt veya gıda gibi temel yük taşıyan gemilerin İran'a bildirimde bulunması gerektiği ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş güvenliğinin İran tarafından planlanacağı belirtildi.

CENTCOM 'İRAN GEMİSİNİ ELE GEÇİRDİK'

ABD Merkez Komutanlığı ise Hint Okyanusu üzerinde yaptırımları ihlal eden devletsiz bir gemiye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Amerikan güçleri gece saatlerinde M/T DAVINA isimli ticari gemiye karşı denizden müdahale ve ziyaret hakkı kapsamında bordalama faaliyeti gerçekleştirdi.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada küresel deniz denetimlerinin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Bildiride askeri yetkililer yasa dışı ağları çökertmek ve nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler İran'a maddi destek sağlayan gemileri engellemek için küresel deniz uygulama faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.

Ayrıca açıklamada uluslararası suların yaptırım uygulanan aktörler tarafından bir kalkan olarak kullanılamayacağı ve Savaş Bakanlığı'nın yasa dışı aktörlerin deniz alanındaki hareket serbestisini engellemeyi sürdüreceği ifade edildi.