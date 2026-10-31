İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'li yetkililerle görüşme planlarının bulunmadığını açıkladı. Katar basınına konuşan Arakçi, “Şu aşamada Amerikalılarla görüşmeye gerek duymuyoruz” dedi.

Arakçi, ABD'li yetkililerle görüşme yapıldığına ilişkin iddialar ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai'ye gönderdiği öne sürülen mektup hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vance'in gönderdiği mektubu dikkatle incelediklerini ve konunun ilgili kurullarda ele alındığını söyledi.

Görüşme iddialarını reddeden Arakçi, “ABD'li yetkililerle herhangi bir görüşme planımız bulunmuyor ve bu yönde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bu konudaki iddialar spekülasyondan ibaret” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME İÇİN ŞARTLARIN KARŞILANMASINI İSTEDİ

Ara bulucuların İran'ın şartlarıyla ilgili istişarelerini sürdürdüğünü belirten Arakçi, “ABD ile doğrudan veya dolaylı görüşmeler yapılıp yapılmayacağına dair karar, İran'ın öne sürdüğü şartların karşılanmasına bağlı” dedi.