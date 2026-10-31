İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahran yönetiminin ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in danışmanından gelen bir mesajı incelediğini ve konuyu üst düzeyde ele aldığını, ancak halihazırda Amerikalı yetkililerle bir araya gelme yönünde bir planları bulunmadığını açıkladı.
Arakçi, kamuoyuna yansıyan yakın zamanlı bir görüşme gerçekleşeceği yönündeki iddiaları ve haberleri ise medya spekülasyonu olarak nitelendirerek reddetti.
Ekonomik Baskı ve Direniş Vurgusu Ülkesinin karşı karşıya kaldığı ekonomik baskıları kabul eden Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahran’ın baskılara teslim olmayacağını ve onurundan ödün vermeyeceğini vurguladı.
Mevcut koşullara ilişkin tutumlarını net bir dille ifade eden Arakçi, “Kararlı durmaya, direnmeye ve bu zorlu dönemi kendi imkanlarımızla aşmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.
'SALDIRILAR SINIR TANIMAYACAK'
Diplomatik temas iddialarının yanı sıra İran askeri kanadından da bölgesel hareketliliğe dair önemli mesajlar geldi.
İranlı askeri komutan Ali Abdullahi, Tahran'ın hedef bankasını güncellediğini ve düşmanca bir eylemin varlığı teyit edildiği takdirde karşılık vermek için saldırının fiilen başlamasını beklemeyeceklerini belirterek, verilecek cevabın "anında, etkili ve coğrafi sınırlamalar olmaksızın" olacağını ifade etti.
Süreci tüm imkanlarla takip ettiklerini vurgulayan Komutan Abdollahi, askeri hazırlıklara dair şu açıklamayı yaptı:
“Tüm istihbari kapasitemizle düşmanın hareketlerini ve hazırlıklarını izliyor, hedef bankasını güncelliyoruz. Düşmanca bir eylemin işaretleri teyit edildiği anda, silahlı kuvvetler yanıtın zamanını ve şeklini belirlerken bu eylemin başlamasını beklemeyecektir. Yanıtımız anında, etkili ve coğrafi sınırlamalar olmaksızın olacaktır.”
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, benzer bir açıklama yaparak "sınır tanımadan saldıracaklarını" ifade etmişti.