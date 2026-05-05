ABD yönetiminin, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin güvenliği için başlatılan “Özgürlük Projesi” operasyonu öncesinde İran ile temas kurduğu iddia edildi.

Axios’nda yer alan ve ABD’li yetkililere dayandırılan habere göre, operasyon öncesinde Tahran yönetimi bilgilendirildi ve tarafsız ülkelere ait ticari gemilere yönelik müdahalede bulunulmaması istendi. Haberde, söz konusu temasın hangi kanallar üzerinden gerçekleştirildiğine dair detay paylaşılmadı.

İddiaya göre bu adım, Hürmüz Boğazı’nda artan gerilimi daha da tırmandırmamak amacıyla atıldı. ABD yönetiminin, bölgedeki tansiyonu kontrol altında tutmaya çalıştığı değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran’ın ABD gemilerine yönelik saldırı iddialarını “önemsiz” olarak nitelendirerek bölgede ateşkesin sürdüğünü ifade etti.

Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler ise gerilimin sürdüğüne işaret ediyor. İran basınında, ABD donanmasına ait bir geminin Hürmüz Boğazı’nda hedef alındığı öne sürülürken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bu iddiaları yalanladı.

Karşılıklı açıklamalar ve iddialar, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip bölgede belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor.