İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Pazar günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir insansız su altı aracını ele geçirdiğini bildirdi.

Devlet yayın kuruluşu IRIB tarafından aktarılan açıklamada, IRGC deniz kuvvetlerinin gelişmiş bir insansız su altı aracı olan "Remus 600"ü ele geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada, aracın bilgi edinilmesi amacıyla şu anda "uzmanların elinde olduğu" kaydedildi.

Açıklamada doğrudan şu ifadelere yer verildi:

"Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu kararlılıkla beyan eder; boğaz içindeki tehlikeli manevralara ve izinsiz geçişlere karşı kararlı ve kesintisiz eylemlerde bulunmaktayız."

Duyuru, ABD ve İsrail'in Şubat ayındaki saldırılarına ve İran'a yönelik deniz ablukasına yanıt olarak Tahran tarafından kapatılan hayati önemdeki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amacıyla yürütülen diplomatik temasların sürdüğü bir sırada yapıldı.