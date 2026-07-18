İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 50 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, bu bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.
Saldırılar sonucunda yaralananların bir kısmı hala hastanelerde tedavi görüyor. 460 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi.
Kirmanpur, daha önce 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, saldırılarda 38 kişinin hayatını kaybettiğini ve 400'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.