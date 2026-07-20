İran’ın Devrim Muhafızları, Ürdün’deki kişilerden elde edilen istihbaratı kullanarak Akabe Havalimanı’ndaki ABD uçaklarına saldırı düzenlediğini iddia etti.

Bu saldırının ağır hasara ve can kaybına yol açtığını öne süren ordu, ayrıca Ürdünlü destekçilerini övdü ve ABD güçlerine yönelik saldırılar çağrısında bulundu.

Devrim Muhafızları vurulan uçağın tipi ya da hasarın boyutu konusunda bilgi vermedi. ABD ise açıklama yapmadı.

İran, geçtiğimiz hafta Irak ve Kuveyt'teki ABD askerlerini vurduğunu ve bazı askerlerin öldürüldüğünü açıklamasının ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sessiz kalmıştı.

CENTCOM, Irak'ta ve Kuveyt'te toplamda 3 askerinin öldüğünü dün akşam açıkladı. Konunun gizlilikle yürütüldüğünü vurguladı.