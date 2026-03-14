İran’ın nükleer programının kalbi olarak nitelendirilen ve yerin 100 metreden fazla derinliğine inşa edilen "Kazma Dağı" (Pickaxe Mountain) kod adlı yeni tesis, bölgesel bir çatışmanın seyrini değiştirebilecek en kritik askeri hedef haline geldi.

Savunma uzmanları, dağın derinliklerine gizlenen bu devasa kompleksin mevcut hava saldırıları ve sığınak delici bombalarla imha edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu değerlendiriyor. Tesisin etkisiz hale getirilmesi için sadece hava harekatının yeterli olmayacağını, ancak İran topraklarına özel kuvvetlerin sevk edilmesini içeren riskli bir kara operasyonuyla etkisiz hale getirilebileceği öngörülüyor.

EN AZ 11 NÜKLEER BAŞLIK ÜRETEBİLİRLER

ABD yönetiminin öncelikli hedefleri arasında yer alan İran’ın nükleer kapasitesini sıfırlama stratejisi, Tahran’ın 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyumu farklı bölgelere dağıtmasıyla yeni bir boyuta taşındı. Geçmişteki hava saldırılarına rağmen nükleer faaliyetlerini hızla toparlayan ve savunmasını güçlendiren İran'ın, Natanz tesisi yakınlarındaki bu yeni kalede yüzde 60 saflıkta uranyum stokladığı bildiriliyor.

Uzmanlar, bu stokların en az 11 nükleer başlık üretmeye yetecek kritik eşiğe yaklaştığına dikkat çekerken, Kazma Dağı’nın mevcut Fordow tesisinden bile daha derinde ve korunaklı olduğu ifade ediliyor.

Stratejik analizlerde, ABD ve İsrail’in bölgedeki askeri hedeflerine ulaştığını iddia edebilmesi için Kazma Dağı’ndaki üretimin durdurulması ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ele geçirilmesinin şart olduğu vurgulanıyor.