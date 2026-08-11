İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong Peiwu ile görüştü.

‘ŞARTLARI KABUL ETMEDİĞİ SÜRECE AÇILMAYACAK’

Rızai, Washington yönetiminin İran'ın koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını belirterek, "ABD tutumunu değiştirmediği ve İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak" ifadelerini kullandı.

İRAN'IN ŞARTLARINI SIRALADI

İranlı yetkili, ABD'nin savaşı sona erdirmesini ve İran'a ait bloke edilmiş finansal varlıkların serbest bırakılmasını istedi. Rızai ayrıca başta Lübnan ve Gazze olmak üzere bölgede devam eden savaşların sona erdirilmesini de İran'ın talepleri arasında gösterdi.

Tahran'ın diğer şartlarının da arabulucular üzerinden Washington'a iletildiğini belirten Rızai, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz geçiş güzergahına ilişkin yapılabilecek olası bir anlaşmanın ise boğazın kapatılması konusundan ayrı ele alınması gerektiğini ifade etti.

ÇİN'DEN ASKERİ SALDIRILARA KARŞI ÇIKIŞ

Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong Peiwu da görüşmede ülkesinin İran'a yönelik askeri saldırılara karşı olduğunu dile getirdi.

Zong, Çin'in Batı Asya'da barış ve istikrarın korunmasını, bölge ülkeleri ile Basra Körfezi'ndeki devletler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini desteklediğini belirtti.