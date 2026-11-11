İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna verdiği röportajda ABD’nin saldırı tehditlerini değerlendirdi.

Olası bir saldırının ardından başlayacak savaşın kısa sürede sona ermeyeceğini savunan Rızai, şu ifadeleri kullandı:

“Amerikalılar, herhangi bir saldırı hatasına yeltenirse yakındaki üslerle yetinmeyeceğiz, ABD'nin uzak bölgelerdeki üslerini de hedef alacağız.”

AVRUPA'DAKİ ABD ÜSLERİNİ İŞARET ETTİ

İranlı yetkili, ülkesinin füze kapasitesine ilişkin değerlendirmesinde, ABD’nin füze menzili dışında olduğunu düşündüğü bazı adaların da hedef alınabileceğini söyledi.

Rızai, “Füzelerimizin oralara erişemeyeceğini düşündükleri bazı adaları hedef alabiliriz. ABD'nin Avrupa ülkelerindeki bazı askeri üslerini de hedef alabiliriz” dedi.

ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin, Washington yönetiminin İran’a yönelik olası askeri operasyonlarına destek vermemesi gerektiğini savunan Rızai, Basra Körfezi’ne kıyısı bulunan ülkelerle ortak bir yapı kurmak istediklerini de dile getirdi.

Rızai, söz konusu birliğin ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliğini kapsamasını hedeflediklerini belirtti.