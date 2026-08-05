İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayın organı Sepahnews, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen görüşmelerde henüz anlaşmaya varılamamasının temel nedeninin ABD'nin müdahalesi ve Washington yönetiminin İran'a yönelik tehditleri olduğunu açıkladı.

Haberde, görüşmeler hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan bilgilere yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidinin müzakereleri olumsuz etkilediği ifade edildi.

Yetkili, İran ile ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan'ın arabuluculuğunda varılan mutabakatın ilk aşamasında, ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve İran'ın bu stratejik su yolundan 60 gün boyunca geçiş ücreti almayacağını belirtti.

Ancak ABD'nin mutabakat sonrasında İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmadığı ve Hürmüz Boğazı geçişleri için Umman karasularını kapsayan alternatif bir rota oluşturduğu belirtildi. İran ise bu adımları mutabakatın ihlali olarak değerlendirerek boğazdaki geçişleri kısıtladı ve izinsiz geçiş yapmaya çalışan bazı gemileri hedef aldı.

Mutabakata rağmen iki ülke arasındaki gerilim 8 Temmuz'da yeniden tırmanarak yaklaşık iki hafta süren çatışmalara dönüştü. İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile gemiler için güvenli geçiş koridorlarının belirlenmesi amacıyla önceki gün yeniden teknik ve siyasi görüşmelere başladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı. İran'a yönelik saldırı tehditleri devam ettikçe herhangi bir anlaşma gerçekleşmeyeceği aktarıldı.