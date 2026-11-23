İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutan Yardımcısı Tümgeneral Mustafa İzadi, İran ordusunun her yerde ve her zaman herhangi bir tehdide yanıt vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Yerel basına yansıyan demecinde İzadi, "Coğrafi sınırlama olmaksızın her düzeydeki ve her türdeki tehdide anında ve etkili bir yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İzadi'nin açıklamaları, ABD Başkanı'nın 'Ocak ayından sonra İran'a saldırı düzenlenebileceği' yönünde açıklamalarının ardından geldi.

İran silahlı kuvvetlerinin gücünün dünyanın en büyük askeri gücüne meydan okuyabildiğini ve bu yolun devam edeceğini söyleyen İzadi, "Düşman, Devrim Muhafızları da dahil olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerini yok ettiğini iddia etti ancak düşmanın planlarının hiçbiri başarılı olmadı" dedi.

Şubat ayında başlayan ABD-İsrail savaşını sona erdirmek için başlatılan çok sayıda diplomatik girişim sonuçsuz kalırken, İran Meclis Başkanı geçen hafta mevcut durumu "ne savaş ne barış" olarak tanımladı.

İRAN ABLUKAYA KARŞI SALDIRI PLANLIYOR

İthalat ve ihracatının yüzde 80’inden fazlasını Hürmüz Boğazı veya güney limanları üzerinden gerçekleştiren İran, ABD’nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı abluka nedeniyle ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.

İranlı yetkililer bu durumu kamuoyu önünde kabul ederken, ablukayı sona erdirmek için çeşitli seçenekleri masaya yatırdı.

Bu hususta İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın iki maddesine atıfta bulundu.

Bekayi, BM üyesi devletlerin başka bir devletin toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanmaktan kaçınmasını öngören 4. maddeyi hatırlatarak, ABD ve İsrail’in savaşı başlatmasının yanı sıra süregelen ablukanın da ABD tarafından yasa dışı güç kullanımının devamı niteliğinde olduğunu savundu.

Sözcü, meşru müdafaa hakkını düzenleyen BM Şartı’nın 51. maddesinin İran’a bu hakkı tanıdığını belirtti.

İranlı yetkililerin siyasi, diplomatik ve savunma açısından durum değerlendirmesi yaparak kararlar aldığını söyleyen Bekayi, İran çevresindeki ABD askeri unsurlarına yönelik askeri harekatın tartışıldığını ve gerilimi tırmandırmanın masadaki ana seçenek olduğunu ifade etti.

'ÇOK CEPHELİ SAVAŞ' UYARISI

İsrail cephesinde ise Kanal 12 televizyonu, İsrail Ordusu Askeri İstihbarat yetkililerinin geçen hafta Başbakan Binyamin Netanyahu’yu İran’a yönelik olası bir saldırı konusunda uyardığını aktardı.

Netanyahu ve üst düzey savunma yetkililerinin katıldığı kapalı kapılar ardındaki toplantıda, İran’a düzenlenecek bir saldırının Lübnan, Suriye ve Gazze’yi de içine alan daha geniş bir bölgesel çatışmayı tetikleyebileceği vurgulandı.

Askeri İstihbaratın "birden fazla cephenin" açılabileceği yönündeki değerlendirmesi, Netanyahu ve Mossad Başkanı Roman Gofman’ın operasyonun üç ila beş günle sınırlı kalabileceği yönündeki beklentileriyle çelişti.

27 Ekim seçimlerinde meclis çoğunluğunu kaybeden Netanyahu, alternatif bir hükümetin kurulmasını engellemek amacıyla İran tehdidini siyasi kazanç uğruna abartmakla suçlanıyor.

Kanal 12, muhalefet siyasetçisi Avigdor Liberman’ın İran’a saldırılmaması yönündeki son uyarısının, Netanyahu’nun ABD’nin katılımı veya onayı olmadan tek taraflı bir saldırı planladığı endişesinden kaynaklandığını bildirdi.

Knesset’in geçici Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanlığına getirilen Liberman, geçen hafta yaptığı açıklamada şu an düzenlenecek herhangi bir İsrail saldırısının haksız ve "tamamen siyasi amaçlı" olacağını söyledi.

İsrail ordusu ise kapalı toplantılarda yapılan değerlendirmelere ilişkin Kanal 12’ye yorum yapmayı reddetti.

EN KISA SÜREDE SALDIRI İSTİYOR

İsrail Devlet Kanalı Kan ise isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’a İran’a "mümkün olan en kısa sürede" saldırması için baskı yaptığını, ancak Trump’ın henüz karar vermediğini ve saldırı başlatma konusunda isteksiz olduğunu aktardı.

Habere göre, savaş hasarı ve ABD öncülüğündeki ağır yaptırımların İran’da yarattığı zor durum, Beyaz Saray’da yeni saldırılar yerine ekonomik baskının sonuç vermesi için daha fazla zaman tanınmasını savunan sesleri güçlendiriyor.

Öte yandan Trump, Pazar günü Fox News’e verdiği telefon röportajında, yeni yıla kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde İran’a karşı yeni bir saldırı başlatmaya meyilli olduğunu söyledi.

İran’ın ara seçimlerden öncesine kıyasla şimdi daha saldırgan olduğunu öne süren Trump, "Sürekli konuşuyorlar, tek yaptıkları konuşmak ama bunların hepsi saçmalık" ifadelerini kullandı.

Geçen Cuma günü de İran’ın anlaşma istediğini ancak talep ettiği koşulların "kabul edilemez" olduğunu söyledi.