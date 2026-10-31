İran'da adı açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, ABD ve İsrail'le yaşanabilecek olası savaşa ilişkin, “Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak.” dedi. Yetkili, İran'ın hedef listesinin güncellendiğini ve kapsamının genişletildiğini söyledi.

İran yerel basınına yansıyan haberlere göre yetkili, ABD ve İsrail saldırılarına karşı belirlenen hedeflere ekonomik yatırımların, varlıkların ve akıllı altyapı sistemlerinin de dahil edileceğini belirtti.

Yetkili, “Düşmanın ekonomik yatırımlarının ve varlıklarının yanı sıra akıllı altyapı sistemleri düşmanın saldırganlığının parçası olarak tanımlanacak ve İran’ın meşru hedefi olacaktır. Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak.” ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırılarının Hürmüz Boğazı ve enerji krizinin ötesinde daha geniş alanları etkileyeceğini savunan yetkili, bu etkinin küresel boyutta hissedileceğini ileri sürdü. Olası savaşın uzun süreceğini de iddia eden yetkili, İran'ın önceden tahmin edilemeyen hamlelerde bulunacağını söyledi.

"ÇOĞRAFİ SINIR OLMAKSIZIN..."

İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ülkesine yönelik herhangi bir saldırı belirtisi görmeleri durumunda saldırının gerçekleşmesini beklemeden, daha büyük bir güçle ve coğrafi sınırlama olmaksızın karşılık vereceklerini açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre Abdullahi, ülke lideri Mücteba Hamaney'in üst düzey askeri yetkililerle görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Hamaney'in emirlerine uygun hareket edeceklerini belirten Abdullahi, İran Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi ve halkı savunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Abdullahi, ABD ve İsrail ile coğrafi sınırlama olmaksızın, yeni ve gelişmiş teçhizat ve teknolojiler kullanarak karşı karşıya gelmeye hazır olduklarını belirtti. Hazırlıklarını her geçen gün güçlendireceklerini de kaydetti.

“ÖNCEKİ SAVAŞTAN DAHA ŞİDDETLİ VE ETKİLİ”

ABD ve İsrail'in herhangi bir saldırı düzenlemesi halinde “önceki savaştan daha şiddetli ve etkili, hayal edilmez bir karşılık” vereceklerini savunan Abdullahi, muhtemel saldırıda hedeflerini “daha geniş bir coğrafyaya” yayacaklarını söyledi.

Abdullahi, düşmanlarının “yeni bir sürprizle” karşılaşacağını ileri sürdü. Herhangi bir saldırı belirtisi görmeleri halinde ise bunun gerçekleşmesini beklemeden “derhal, etkili ve coğrafi sınırlama olmaksızın” cevap vereceklerini ifade etti.