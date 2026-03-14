Orta Doğu’da devam eden gerilim 15. gününde yeni bir saldırıyla daha tırmandı. İran, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalar kapsamında Citibank’ın Dubai’de bulunan şubesinin yer aldığı gökdeleni insansız hava aracıyla hedef aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen görüntülerde, bir İHA’nın bankanın bulunduğu gökdelenlerden birine isabet ettiği ve ardından şiddetli bir patlama meydana geldiği görüldü. Patlamanın ardından binada yangın çıktığı bildirildi.

Saldırının, daha önce Tahran’da hedef alınan Sepah Bank’asına yönelik saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği değerlendiriliyor. ABD’nin 11 Mart’ta düzenlediği saldırılarda Sepah Bankası’na ait dijital güvenlik merkezinin vurulduğu ve bu saldırının ardından Melli Bank ile Sepah Bank’ın çevrim içi bankacılık sistemlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığı bildirilmişti.

Saldırının ardından İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Düşman finansal egemenliğimize saldırmıştır. Bu andan itibaren bölgede ABD ve müttefiklerine ait tüm ekonomik merkezler ve bankalar meşru hedefimizdir.” ifadeleri kullanılmıştı.

Öte yandan Citibank yönetimi, İran’ın finans kuruluşlarını hedef alabileceği yönündeki açıklamalarının ardından güvenlik gerekçesiyle bölgedeki şubelerinin büyük bölümünü geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurmuştu.