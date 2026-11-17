İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD radar sisteminin sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla vurulduğunu duyurdu.
Yazılı açıklamada, radar sisteminin İHA hedef alındığı belirtildi. Operasyonun gerekçesi olarak ABD'ye ait İHA'ların İran hava sahasını sürekli ihlal ettiği iddiası gösterildi.
Devrim Muhafızları, saldırının ABD'ye ait MQ ve RQ-170 tipi İHA'ların elektronik harp sistemleriyle ele geçirilmesi operasyonunun devamı olduğunu bildirdi.
Açıklamada ayrıca hava sahası ihlallerinin cevapsız kalmayacağı uyarısında bulunuldu.