ABD ve İran arasındaki müzakere görüşmeleri İsrail engeline takılınca İran hükümeti görüşmelerin başlaması için gerekli şartı masaya koydu.

İran, İsrail'in kara harekatını sürdürdüğü ve 2 haftada yüzlerce insanı öldürdüğü Lübnan'daki saldırıları durdurmasını talep etti. Saldırılar durmadan masaya oturmayacağını duyurdu.

Bu açıklamadan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hızlı bir telefon trafiğine girdi. İddiaya göre Trump, Witkoff aracılığıyla Netanyahu'ya yumuşaması gerektiğini söyledi.

Kıdemli Amerikalı yetkililer Witkoff'un Netanyahu’dan saldırıları yatıştırmasını ve görüşmelere kapı açmasını istediğini bildirdi.

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Perşembe günü kabinesine Lübnan ile bir an önce doğrudan müzakerelere başlama talimatı verdi.

TRUMP ATEŞKESİ KABUL ETTİ, NETANYAHU'YU UYARDI

ABD merkezli haber ajansı CBS çok sayıda diplomatik kaynağa atıfta bulunarak, İran'ın barış masassona oturmayacağını duyurmasının ardından Lübnan'ın ateşkese dahil edildiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, ateşkesin duyurulduğu gün CBS'e, o andaki koşulların sadece İran ve arabulucu Pakistan tarafından değil, İsrail tarafından da kabul edildiğini söylemişti.

Ancak Başkan Trump daha sonra tutumunu değiştirerek Lübnan'ın ateşkesin bir parçası olmadığını belirtmişti.

Başkan Trump, önceki gün bir PBS muhabiriyle yaptığı telefon röportajında, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının “ateşkes anlaşmasına dahil olmadığını” belirtti. Şimdiyse Trump Netanyahu'yu da uyararak ateşkesi garantiledi.

'NETANYAHU İYİ OLACAK'

“The Kraus Report” programının sunucusu Neria Kraus ile yaptığı telefon görüşmesinde Başkan Trump, Netanyahu ile görüştüğünü ve İsrail başbakanını Lübnan'a yönelik saldırıları azaltması için ikna ettiğini söyledi.

Kraus'a göre Trump, “Netanyahu'nun durumu iyi olacak. Biraz daha temkinli davranacak. Hizbullah ile bir sorunu var. Biraz daha temkinli davranacak, ama kesinlikle iyi olacak” dedi.

Kraus ayrıca, Trump'ın Netanyahu'nun ABD ile İran arasındaki ateşkes konusunda “aynı fikirde” olduğunu da aktardı.

Kraus'a göre Trump, “Çok başarılı bir anlaşma yapacağız,” dedi ve “Çok iyi olacak, her şey çok iyi sonuçlanacak" diye ekledi.

İRAN'IN ŞARTI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Trump daha önce Lübnan’daki savaş için yeşil ışık yakmış olsa da bölgedeki gerilimin İran ile yapılan ateşkesi tehlikeye atmasından endişe ediliyor.

Netanyahu yaptığı resmi açıklamada "Lübnan'ın İsrail ile doğrudan müzakereleri başlatmaya yönelik mükerrer taleplerinin ışığında dün Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

İran tarafı Lübnan'ın genel ateşkes anlaşmasının bir parçası olduğunu vurguladı ve arabulucu Pakistan bu kararı doğruladı.

Tahran yönetimi ABD ve İsrail'in anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak barış görüşmelerinden çekileceğini veya Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını belirtti.

Ancak Washington ve Tel Aviv yönetimi Lübnan'daki operasyonların bu kapsamda olmadığını savundu.

İsrail'in son yirmi dört saatteki yoğun saldırıları Lübnan Sivil Savunması verilerine göre en az 254 kişi öldürüldü.