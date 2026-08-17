İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğu değerlendirilen 2 İHA, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbildeki özel ofisi ile istihbarat şefinin konutunu hedef haldı.

Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Mesrur Barzani, olayı açıklayan bir X paylaşımı yaptı.

Buna göre patlayıcı yüklü, İran yapımı iki adet “Hadid-110” İHA Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başbakanı Barzani’nin özel ofisini ve Erbil ilindeki Koruma Dairesi Müdürünün konutunu hedef aldı.

İKBY Terörle Mücadele Müdürlüğü’ne göre, saldırı 17 Ağustos saat 00:28’de gerçekleşti ve insansız hava araçları İran sınırının ötesinden fırlatıldı.

Müdürlük, saldırıyı “kesinlikle kabul edilemez” olarak tanımlayarak kınadı ve sorumluların hesap vereceğini belirtti.