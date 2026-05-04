İran ordusu ABD donanmasına ait bir muhribin Hürmüz Boğazı'na girişini engellediğini duyurdu. İran basınına göre İran, bir ABD savaş gemisini iki füzeyle vurdu.

Devlet medyasındaki haberlere göre ordunun halkla ilişkiler birimi bu girişimin sert bir uyarıyla durdurulduğunu açıkladı.

Birimin resmi beyanında "İslam Cumhuriyeti Donanması'nın kararlı ve hızlı uyarısı ile Amerikan ve Siyonist düşman muhriplerinin Hürmüz Boğazı'na girişi engellenmiştir" ifadesine yer verildi.

İran'ın Fars ajansına göre ise Devrim Muhafızları Donanması'nın yaptığı uyarıların ardından bir ABD devriye botuna 2 füze ateşledi.

Fars'a göre "ABD devriye botu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek amacıyla Jask Adası yakınlarında güvenlik ve seyir kurallarını ihlal ederek" seyrini sürdürdü.

İran Donanması'nın yaptığı uyarıları botun dikkate almaması üzerine, Fars'a göre bot füze saldırısının hedefi oldu.

Yerel İran basınına göre, Devrim Muhafuzları güçleri Hürmüzgan eyaletinin kıyı şeridinden Hürmüz Boğazı'na doğru birkaç roket fırlattı.

Bu durum, bölgede şiddetli patlama sesleri duyduklarını bildiren yerel halkın ifadeleriyle örtüştü.

Hasarın boyutu veya olası zayiatlarla ilgili daha fazla ayrıntı açıklanmadı. Ancak Fars haber ajansı geminin "hasar sebebiyle yoluna devam edemediğini" aktardı.

Axios muhabirine konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi ise 'İran'ın bir ABD gemisini vurduğu iddiasını yalanladıklarını' vurguladı.

Bu gerginlik Donald Trump'ın mahsur kalan gemilere yardım edeceklerini ilan eden 'Özgürlük Projesi'ni patlaşmasından sonra yaşandı.

İRAN'DAN HARİTALI UYARI

İranlı komutanlar bölgeye yaklaşan tüm yabancı unsurlara saldıracaklarını bildirdi. Özellikle ABD ordusunu hedef alan Tümgeneral Ali Abdullahi boğazın tamamen kendi denetimlerinde olduğunu savundu.

Abdullahi yaptığı sert açıklamada "Bu stratejik su yolunun İran silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğunu defalarca belirttik ve güvenli geçiş her koşulda mutlaka bizimle koordine edilmelidir" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu stratejik su yolunun kontrol ettikleri yeni sınırlarını gösteren haritalar paylaştı.

Bu haritalar İran'daki Mübarek Dağı ile BAE'nin güneyindeki Füceyre arasındaki hattı ve Keşm Adası ile Ümmü el-Kayveyn arasındaki bölgeyi kapsıyor.

PETROL FİYATLARI FIRLADI

Brent petrol geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 109,93 dolardan tamamlamıştı.

Yeni haftanın ilk işlem gününe sabah seansına yatay seyirde başlayan petrol fiyatları gelen haberlerin ardından sert tepki verdi.

Brent petrol 114,33 doları gördü. ancak bu seviyeden bir miktar gerileme yaşayan brent petrol 13.46'da 11,68 dolarda bulunuyor.

15 BİN ASKER SEVK EDİLDİ

ABD tarafı ise 'Özgürlük Projesi'adını verdiği operasyon için 15 bin askeri personeli ve 100'den fazla hava aracını bölgeye sevk etti.

İran merkezi komutanlığı boğaza yaklaşmaya çalışan her türlü yabancı silahlı güce özellikle de saldırgan ABD ordusuna saldıracaklarını duyurdu

Tahran yönetimi boğaz geçişlerinin artık tamamen kendi izinlerine bağlı olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray ve ABD Merkez Komutanlığı ise İran'ın yeni sınır iddialarına henüz resmi bir cevap vermedi.

ABD ve İran arasında 8 Nisan günü ilan edilen ateşkesten beri ilk kez askeri unsurlar arasında bir çatışma aktarıldı.