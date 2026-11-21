Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. İran’ın, Bahreyn’de bulunan ABD askeri tesislerine yönelik saldırı düzenlediği bildirildi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına misilleme olarak harekete geçti. Bu kapsamda Bahreyn’deki Şeyh İsa ve El-Cufeyr askeri üslerinin hedef alındığı belirtildi. İKİ ABD ÜSSÜNÜN HEDEF ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ Haberde, saldırıların ABD’ye yönelik misilleme kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi. Bahreyn’deki iki askeri tesisin hedef alındığına ilişkin bilgiler İran kaynaklarına dayandırılırken, saldırının sonuçları ve meydana gelen hasara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Gelişmeye ilişkin ABD ve Bahreyn makamlarından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

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