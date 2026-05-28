İran medyasından Fars Haber Ajansı'nın haberlerine göre, İran Devleti Ordusuna bağlı birlikler ülkenin güneyinde belirlenen hedeflere operasyon başlattı. Operasyon kapsamında İran Silahlı Kuvvetleri, bölgeye füzeleri ateşledi. Füzelerin hedefinin bilinmediği ancak bazı kaynakların Basra Körfezi'nde İran ile ABD arasında çatışma olasılığından söz ettiği belirtildi. İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı yakınlarında sabaha karşı da çatışmalar meydana gelmişti. İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti. ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

