İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansının Telegram hesabında yayımlanan videoda, Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu iddia edilen bazı bilgilere yer verildi.

MELANİA TRUMP'IN GİTTİĞİ İDDİA EDİLEN YERLER GÖSTERİLDİ

Paylaşılan videoda, Melania Trump'ın sık sık bulunduğu öne sürülen bazı noktalar ile alışveriş yaptığı iddia edilen mağazaların görüntülerinin yer aldığı belirtildi.

Videonun son bölümünde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'a yönelik tehdit içerdiği öne sürülen bir ifadeye yer verildi. Söz konusu paylaşımda Barron Trump'a hitaben, "Bizi beklesin" ifadesinin kullanıldığı iddia edildi.

GERİLİMİN TIRMANDIĞI DÖNEMDE GELDİ

İran basınında yayımlandığı belirtilen bu içeriğin, Tahran ile Washington arasındaki gerilimin yüksek olduğu bir dönemde gündeme gelmesi dikkat çekti.

Öte yandan, videoda yer alan iddiaların ve Barron Trump'a yönelik olduğu öne sürülen tehdit ifadesinin bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığı belirtildi. Konuya ilişkin ABD makamlarından veya Trump ailesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.