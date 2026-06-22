2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran, Belçika ile golsüz berabere kalarak ikinci maçından da puan çıkardı. Gruptaki ilk karşılaşmada Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran, puanını 2'ye yükseltti.

ABD'YE GİRİŞLERİ BİLE OLAY

İran Milli Takımı'nın, turnuvanın düzenlendiği ülkelerden biri olan ABD'ye girişi bile ayrı olay oluyor... Vize süreçlerinde yaşanan belirsizlikler ve ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle İran Milli Takımı, ABD'de oynadığı üç grup maçı için turnuvadaki kamp merkezinin bulunduğu ortak ev sahibi Meksika'ya git-gel yapıyor.

ABD, İran takımının maçtan önceki 24 saat içinde ülkeye giriş yapmasını ve müsabakanın ardından ülkeden ayrılmasını zorunlu kılıyor.

"HAKSIZLIĞA UĞRUYORUZ"

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Amir Ghalenoei de geçen gün yaptığı açıklamada, Dünya Kupası sürecinde ABD'nin kendilerine tutumlarını "haksızlık" olarak niteledi. Turnuva sürecinde mağdur edildiklerini savunan Ghalenoei, yaşananların takımı sportif performans olarak ve oyuncuların mental durumlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

İran, gruptaki son maçını 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Mısır ile oynayacak.

Belçika ise aynı gün, aynı saatte Yeni Zelanda ile karşılaşacak.