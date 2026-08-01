Güvenlik istihbarat şirketleri ve gemi takip verilerine göre, Katar'dan yük aldığı belirtilen bir LNG tankeri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında bir mühimmatın hedefi oldu.

Yaşanan olayın, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip su yolundan yapılan teslimatları daha da aksatmasından endişe duyuluyor.

Saldırıya Uğrayan Geminin Kimliği ve Seyir Detayları Güvenlik danışmanlığı firmaları Vanguard Tech ve Marisks, hedef alınan geminin "Gaslog Shanghai" adlı LNG tankeri olduğunu belirtti.

GECE BİR GEMİ DAHA VURULDU

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) ise gece saatlerinde Umman kıyısı açıklarında bir geminin vurulduğunu bildirdi ancak geminin adını açıklamadı.

UKMTO, olayda şu ana kadar herhangi bir çevresel etki tespit edilmediğini duyurdu.

Bloomberg ve Kpler tarafından derlenen gemi takip verileri, tankerin 27 Temmuz civarında Katar'dan yük aldığını ve 31 Temmuz'da Hürmüz'ün batı girişi yakınlarında sinyal göndermeyi kestiğini gösterdi.

Geminin vurulduğu sırada sinyal yayını yapmadığı değerlendirilirken, gemiyi işleten Yunanistan merkezli Gaslog firması, mesai saatleri dışındaki bilgi talebine hemen yanıt vermedi.

ORTA DOĞU'NUN DAR BOĞAZI

Orta Doğu'daki çatışmalar, küresel LNG akışının yaklaşık beşte birinin sağlandığı Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Temmuz ayı başlarında Katar'a ait bir LNG tankerinin vurulması üzerine, dünyanın en büyük ikinci LNG ihracatçısı konumundaki Katar, boğaz üzerinden yaptığı sevkiyatları üç hafta süreyle durdurmak zorunda kalmıştı.

UKMTO cumartesi günü yayınladığı ayrı bir uyarıda, başka bir tankerin yakınındaki suda bir patlama gördüğünü, ancak söz konusu gemide hasar oluşmadığını bildirdi.

Öte yandan hafta başında, Gaslog bünyesindeki "Gaslog Salem" adlı başka bir LNG gemisi de Mısır'ın kuzeyindeki Dimyat limanındayken çarşamba günü bir insansız hava aracıyla (İHA) vurulmuş, söz konusu saldırıyı henüz üstlenen olmamıştı.