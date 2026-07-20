İran, Ürdün'e balistik füze saldırısı düzenlendi. Tebriz kentinden ateşlenen füzelerde herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.

İKİ KÖRFEZ ÜLKESİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları tarafından Irak, Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD askeri üslerine çok sayıda balistik füze fırlatıldı. Saldırıların ardından bölge ülkelerinde siren sesleri yükseldi.

Hava savunma sistemlerinin füzelere karşı çalıştırıldığı öğrenildi.İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının Washington yönetiminin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle fiilen askıya alındığını açıkladı.

Garibabadi, ABD'nin anlaşmanın tüm maddelerini ihlal ettiğini savunarak, İran'ın da yükümlülüklerini durdurduğunu söyledi.