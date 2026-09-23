İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini New York'ta bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

Pezeşkiyan, BM kürsüsünde ABD/İsrail tarafından öldürülen kadın ve çocukların fotoğraflarını gösterdi.

'HAKKIMIZ OLANI VERMEYECEĞİZ'

Pezeşkiyan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Çocuklarımız ABD bombalarıyla öldü ama biz diz çökmedik, başımızı eğmedik. Onlara sivillere saldırarak karşılık vermedik.

Asıl hukuksuzluğu yaratan onlar ama bize terörist diyorlar. İstikrarsızlık kaynağı olarak görülüyoruz. Beklentimiz uluslararası hukuka uyulması.

Biz gücümüzü insanlarımızdan alıyoruz ve yıkılmıyoruz. Biz başkalarının güvenliğini tehlikeye atarak güvenlik yaratmak istemiyoruz. Hiç kimse İran şehirlerinin bombalanmasına sessiz kalacağımızı düşünmesin.

Bizim barışçıl nükleer teknolojimiz var. Biz teknolojimizi geliştiriyoruz. Biz bu teknolojiyi insani alanlarda kullanıyoruz. Başımızı eğmeyeceğiz. Hakkımız olanı vermeyeceğiz. Barışçıl bir şekilde nükleer teknoloji geliştirilmesine sınırlandırma getirilmesine izin vermeyeceğiz.

'GÜÇLÜ KOMŞULARIMIZ OLSUN İSTİYORUZ'

Yaşadığımız bölgede savaş sınır tanımıyor. Krizler yayılıyor. Biz komşularımızı güvenlik rakibi olarak görmüyoruz. Güçlü komşularımız olsun istiyoruz.

Biz bu koşullar altında barıştan bahsedemeyiz. Adalet olmadan barış tesis edilemez. Bölge ülkeleri, dış ülkelerin saldırılarında oyuncak olmamalı. Adaletin olmadığı yerde direniş büyür.

İsrail'in kitle imha silahları var. İsrail öldürüyor, biz cezalandırılıyoruz. Sadece savaşın ve zorbalığın olduğu bir dünya güvenli bir dünya olmaz. Biz adalet istiyoruz, ayrıcalık değil.

'BİZ TERÖR MAĞDURUYUZ'

ABD Başkanı bizi terörist olarak niteledi. Asıl biz terör mağduruyuz. İsrail öldürüyor, yaptırımlar İran'a uygulanıyor. Bu çifte standarttır.

'İRAN'IN NÜKLEER ENERJİYE İHTİYACI VAR'

İsrail, herhangi bir eyaletteki herhangi bir şehrin herhangi bir mahallesini hedef alıyor, gerçek bir terörist gibi suikastlar düzenliyor. Gazze'de 80 binden fazla masum sivil vahşice öldürüldü. Sahip oldukları sözde teknolojileri kullanarak soykırım yapıyorlar. Sonra da başkalarını terörist diye damgalıyorlar. Biz mi istikrarsızlığın kaynağıyız? Biz sadece bağımsız yaşamayı arzuluyoruz.

İran'ın nükleer enerjiye ihtiyacı var, nükleer silaha değil.

Pezeşkiyan'ın sözleri sırasında ABD heyeti BM salonunu terk etti.