İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeşkiyan, X (Twitter) hesabı üzerinden Türkçe bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övdü.
T.C. Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın R.T. Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır.Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 25, 2026