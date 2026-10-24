İran basınında yer alan haberlere göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Moskova ziyareti salı günü gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında farklı ülkelerin liderleriyle bir araya gelecek olan İran Cumhurbaşkanı, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunacak.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ziyaret programına ilişkin yaptığı açıklamada, Pezeşkiyan ile Putin arasında ikili görüşmenin de planlandığını bildirdi. Celali, görüşme sırasında herhangi bir belgenin imzalanmasının öngörülmediğini belirtti.