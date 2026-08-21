İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da İslam Tabipler Birliği'nin Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD ile olan gerilime ve savaş riskine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, savaşın devamının kaçınılmaz bir hedef olmadığını, ancak ülkenin gücünü ve kazanımlarını koruyarak çatışmayı sona erdirilmesi gerektiğini savundu.

Pezeşkiyan, savaşın bir noktada sona ermesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmeleri yaptı: "Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi." dedi

Pezeşkiyen bu durumun, ülkenin olası saldırılar karşısında geri adım atacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Pezeşkiyan, "Zorbalık karşısında hiçbir şekilde başımızı eğmeyeceğiz. Son nefesimize kadar karşılarında duracağız ve onlara ezici bir karşılık vereceğiz" diye konuştu.

BİRLİK MESAJI VERDİ

İran Cumhurbaşkanı, ABD ile Pakistan aracılığıyla 17 Haziran'da imzalanan ancak taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle henüz uygulanmayan mutabakat metnini de değerlendirdi.

Pezeşkiyan, bu anlaşmanın İran açısından "onurlu ve değerli" olduğunu ifade etti.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde "birlik ve dayanışma" içerisinde onaylanan mutabakatın, teslimiyet anlamına gelen tek bir madde içermediğini, tüm yükümlülüklerin karşı tarafa ait olduğunu kaydetti.

Pezeşkiyan, savaş ve müzakere süreçlerinin birbirinin alternatifi olmadığını vurgulayarak, Hazreti Ali'nin barış konusundaki yaklaşımına atıfta bulunarak yapılan anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasının önemli bölümünde "birlik" mesajı veren Pezeşkiyan, "Birlikte olursak güçlüyüz, ayrılık olursa yok oluruz" değerlendirmesinde bulundu.