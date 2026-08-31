İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının aktardığına göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, iki ülke arasında yeniden çıkan çatışmaların ardından Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tahran’ın ABD ile arasındaki ihtilafta hala müzakere yoluyla bir çözüm aradığını belirtti.

Pezeşkiyan, Kırgızistan’ın Bişkek kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye, savaşın devam etmesinin kimsenin çıkarına olmadığını ve mevcut sorunların çözümü için diyalog ve işbirliğinin tek yol olduğunu söyledi.