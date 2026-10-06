İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın dün Tahran'da görüştüğü bildirildi. Pezeşkiyan görüşmede, ABD ile yaşanan sorunun temelinde müzakere masasına her oturulduğunda İran'a savaş dayatılması olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, Washington yönetiminin müzakereler sırasında İran'a üç kez saldırı düzenlediğini belirterek, “Washington yönetimi üç kez müzakere sırasında İran’a saldırı düzenledi. Bu, ABD’nin diyalog peşinde olmadığını ve aksine İran’ı yıkma niyetinde olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"İRAN DENETİME VE DİYALOĞA AÇIK"

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından en fazla denetlenen ülke olduğunu savunan Pezeşkiyan, buna rağmen ABD'nin “asılsız iddialarla” İran'a baskı uyguladığını söyledi. Pezeşkiyan, “İran, nükleer faaliyetler konusunda dürüstlüğünü birçok kez kanıtladı. Birleşmiş Milletler kürsüsünden nükleer faaliyetler konusunda denetime ve diyaloğa açık olduklarını aktardım. Ancak her denetleme sırasında İran nükleer merkezleri ve bilim insanları tespit edilerek suikastlara maruz kaldı” diye konuştu.

"MÜZAKERE ETMEK ANLAMLI DEĞİL"

Pezeşkiyan ayrıca ABD'nin Minab'daki okul saldırısına ve hayatını kaybeden 168 çocuğa ilişkin hesap vermediğini belirterek Washington'u eleştirdi. Pezeşkiyan, “Her zaman suikastlar düzenleyen, yaptırımlar uygulayan, baskı kuran ve anlaşmaları bozan düşmanla müzakere etmek anlamlı değil ve milletimiz bunu kabul etmiyor” değerlendirmesinde bulundu.